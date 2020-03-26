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26.03.20 10:06
Школы Петербурга вернутся к дистанционному обучению с 6 апреля
"Срок каникул у нас остается прежним - до 29 марта, но, так как объявлена нерабочая неделя, система образования не будет работать, и ребята начнут учиться с 6 апреля", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по образованию, добавив, что обучение будет по-прежнему дистанционным.
Детские сады города также уйдут в отпуск на неделю.
"Мы пока ждем разъяснения Министерства просвещения, но, скорее всего, детские сады не будут работать неделю, а с 6 апреля вернутся к свободному режиму посещения в соответствии с ранее принятыми решениями правительства Петербурга" - добавили в комитете.
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