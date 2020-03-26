Роскомнадзор фиксирует увеличение нагрузки на сети из-за ситуации с коронавирусом

26.03.20 10:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

26 марта. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор усилил контроль за оказанием услуг связи из-за повышенных нагрузок на сети на фоне распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с возросшими нагрузками на сети операторов связи на фоне эпидемии коронавируса Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой усилил контроль за сетью связи общего пользования на территории РФ", - сообщили в ведомстве.

Ведомство осуществляет непрерывное взаимодействие с операторами связи, круглосуточно проводится работа по сбору, анализу информации об аварийных (нештатных) ситуациях и возможных перегрузках на сетях, осуществляется мониторинг важных информресурсов на территории РФ, говорится в сообщении.

Отмечается, что все аварийные (нештатные) ситуации оперативно разрешаются во взаимодействии с операторами и их оперативными штабами.