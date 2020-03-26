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26.03.20 10:11

В Красноярском крае готовы порядка 3 тыс. коек для инфицированных COVID-19

© РИА Новости. Денис Гришкин
26 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что регион готов пролечить 75 тыс. зараженных коронавирусом, если не будет резкого скачка количества заболевших.

Об этом глава региона заявил на сессии Законодательного собрания края в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами.

"Давайте попробуем спроецировать самый негативный сценарий на нашу красноярскую жизнь, 2/3 населения (инфицированных Covid-19 - ИФ) - я это просто исключаю, и даже половина - я тоже это исключаю, но давайте рассматривать такой более сложный вариант. Полтора миллиона человек, соответственно 5% - требующих госпитализации, это 75 тысяч человек. Я уверен, что этого не будет, будет гораздо меньше. И все же, мы просчитали, что и это количество пациентов край в стоянии пролечить, в том случае, если мы сумеем сдержать резкую вспышку заболеваний. Нам понадобится на это 10 месяцев", - сказал Усс.

По его словам, край лучше готов к сдерживанию инфекции, чем страны Европы.

"В крае 706 аппаратов ИВЛ (аппаратов искусственной вентиляции легких - ИФ), это в два раза выше чем в Италии", - отметил губернатор.

Также глава региона сообщил, что в настоящее время в крае развернуты и готовы 585 реанимационных и порядка 3 тыс. коек для инфицированных Covid-19. При этом, по имению Усса, необходимо рассмотреть возможность лечения зараженных коронавирусом в легкой форме на дому.

"Наверно, нам не нужно забивать под завязку лечебные учреждения и надо рассмотреть возможность лечения тех, у кого заболевание проходит в легкой форме, на дому", - пояснил Усс.

"У нас есть сложности с недостатком гигиенических средств, салфеток, масок, респираторов, костюмов. С этим мир не сталкивался ранее, поэтому такого количества производств у нас просто не существует, и в условиях спроса на них возник дефицит. Мы отправили заявки на дополнительные аппараты ИВЛ и соответствующее материально-техническое обеспечение в федеральный штаб. Мы рассчитываем также на безвозмездную поддержу финансово-промешенных групп, которые работают на территории края", - также отметил губернатор.

Дс юю

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