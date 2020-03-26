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26.03.20 10:11
В Красноярском крае готовы порядка 3 тыс. коек для инфицированных COVID-19
Об этом глава региона заявил на сессии Законодательного собрания края в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами.
"Давайте попробуем спроецировать самый негативный сценарий на нашу красноярскую жизнь, 2/3 населения (инфицированных Covid-19 - ИФ) - я это просто исключаю, и даже половина - я тоже это исключаю, но давайте рассматривать такой более сложный вариант. Полтора миллиона человек, соответственно 5% - требующих госпитализации, это 75 тысяч человек. Я уверен, что этого не будет, будет гораздо меньше. И все же, мы просчитали, что и это количество пациентов край в стоянии пролечить, в том случае, если мы сумеем сдержать резкую вспышку заболеваний. Нам понадобится на это 10 месяцев", - сказал Усс.
По его словам, край лучше готов к сдерживанию инфекции, чем страны Европы.
"В крае 706 аппаратов ИВЛ (аппаратов искусственной вентиляции легких - ИФ), это в два раза выше чем в Италии", - отметил губернатор.
Также глава региона сообщил, что в настоящее время в крае развернуты и готовы 585 реанимационных и порядка 3 тыс. коек для инфицированных Covid-19. При этом, по имению Усса, необходимо рассмотреть возможность лечения зараженных коронавирусом в легкой форме на дому.
"Наверно, нам не нужно забивать под завязку лечебные учреждения и надо рассмотреть возможность лечения тех, у кого заболевание проходит в легкой форме, на дому", - пояснил Усс.
"У нас есть сложности с недостатком гигиенических средств, салфеток, масок, респираторов, костюмов. С этим мир не сталкивался ранее, поэтому такого количества производств у нас просто не существует, и в условиях спроса на них возник дефицит. Мы отправили заявки на дополнительные аппараты ИВЛ и соответствующее материально-техническое обеспечение в федеральный штаб. Мы рассчитываем также на безвозмездную поддержу финансово-промешенных групп, которые работают на территории края", - также отметил губернатор.
Дс юю
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