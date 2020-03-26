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26.03.20 10:22

Почти 40 случаев нарушения карантина по коронавирусу выявили в Липецкой области

© РИА Новости. Константин Михальчевский
26 марта. Interfax-Russia.ru - В Липецкой области выявлено уже 37 фактов нарушения жителями региона режима самоизоляции, сообщила пресс-служба администрации области.

"По каждому из них будет проведена проверка. Затем материалы передадут в мировой суд. Сейчас административная ответственность за нарушение условий карантина предусмотрена несколькими статьями КоАП РФ. Максимальные штрафы по этим статьям варьируются от 500 до 1000 рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, 29-летняя липчанка оштрафована на 15 тыс. рублей за недостоверную информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

"Женщина, обнаружив в рабочей группе организации, сотрудницей которой она ранее являлась, три сообщения с информацией о том, что административные органы якобы скрывают от граждан реальное число лиц, живущих в регионе и заболевших коронавирусной инфекцией, распространила эту информацию через интернет-мессенджер в родительский чат группы детского сада", - говорится в сообщении.

Постановление было вынесено мировым судьей по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.9 ст.13.15 Кодекса административных правонарушений РФ "Злоупотребление свободой массовой информации".

24 марта два новых случая заражения коронавирусом были выявлены в Липецкой области у лиц, прибывших из-за границы. В общей сложности в регионе выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, трое выздоровевших уже выписаны из больницы.

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