Предпринимателям Хабаровска дадут отсрочку по арендным платежам

26.03.20 10:28

© РИА Новости. Антон Денисов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса разработали в мэрии Хабаровска после поручений президента РФ Владимира Путина по снижению напряженности в секторе экономики из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил и.о. вице-мэра города Александр Анисимов.

"Представители малого и среднего бизнеса в Хабаровске могут рассчитывать на отсрочку по арендным платежам до конца 2020 года. Речь идет о муниципальном имуществе, сдаваемом предпринимателям в аренду", - сказал Анисимов на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

Выпадающие доходы городского бюджета, по словам чиновника, при этом небольшие, они составят около 8 млн рублей.

По словам Анисимова, для тех предпринимателей, которые сотрудничают с АО "Центр Инновационных Технологий (предприятие, созданное для реализации городских социальных и инвестиционных программ, сохранения городского имущества, приносящего доход - ИФ) предусмотрено снижение арендной ставки.

"Размер снижения сейчас просчитывается", - добавил и.о. вице-мэра.

Сумма выпадающих в 2020 году доходов от аренды имущества, находящегося в управлении АО "ЦИТ", оценивается в 60 млн рублей.

Анисимов также подчеркнул, что администрация города не намерена сокращать объемы поддержки для бизнеса в форме субсидий. В 2020 году на эти цели запланировано 35 млн рублей.

"Ни на копейку не снизим эти объемы", - подчеркнул и.о. вице-мэра.

В свою очередь, заместитель руководителя Управления ФНС по Хабаровскому краю Константин Себякин сообщил, что для тех предпринимателей, кто в период кризиса не сможет платить налоги и иные обязательные выплаты, предусмотрены налоговые каникулы до полугода.

"Налоговое законодательство предусматривает на такой случай полгода. Однако это касается только тех проблемных платежей, по которым только наступили сроки уплаты. По тем платежам, где уже образовалась задолженность, по которым будут приняты меры взыскания, оно (взыскание - ИФ) будет производиться", - отметил замруководителя УФНС.

По данным налоговиков, в регионе зарегистрировано 52 тыс. малых и средних предприятий, в том числе 27 тыс. юридических лиц и 25 индивидуальных предпринимателей. Это 76% всех налогоплательщиков края.

Как сообщалось, в среду в ходе телеобращения президент РФ Владимир Путина подчеркнул важность оказания мер поддержки представителям малого и среднего бизнеса.

"Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит - сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, - обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи",-сказал глава государства..