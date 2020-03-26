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26.03.20 10:51
Парки, парикмахерские, рестораны и ряд магазинов закроют в Москве на неделю
"Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости", - написал Собянин на своем личном сайте в четверг.
Кроме того, в выходную неделю будут закрыты парикмахерские, бани и спа -центры.
"Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских)", - написал мэр в своём блоге в четверг.
Как говорится в указе, должна быть прекращена работа салонов красоты, спа-салонов, косметических салонов, соляриев, бань и других объектов, оказывающих такие услуги, за исключением тех, кто оказывает их дистанционно или путем доставки.
Временное ограничение также введено на посещение крупных городских парков, выставок и музеев-заповедников.
"Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им.Горького, музеев-заповедников "Царицыно" и "Коломенское", парков "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музея-усадьбы "Кусково", - написал Собянин.
С 28 по 5 апреля в столице будет прекращены деятельность всех общедоступных ресторанов и кафе.
"Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд", - написал Собянин.
Мэр Москвы также призвал граждан РФ из других регионов отказаться от поездок в столицу, потому что туристическая индустрия сейчас в городе приостановлена.
"Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу", - сообщил он.
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