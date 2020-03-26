Парки, парикмахерские, рестораны и ряд магазинов закроют в Москве на неделю

26.03.20 10:51

© РИА Новости. Владимир Астапкович

26 марта. Interfax-Russia.ru - В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянин, подписанным в четверг, с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

"Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости", - написал Собянин на своем личном сайте в четверг.

Кроме того, в выходную неделю будут закрыты парикмахерские, бани и спа -центры.

"Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских)", - написал мэр в своём блоге в четверг.

Как говорится в указе, должна быть прекращена работа салонов красоты, спа-салонов, косметических салонов, соляриев, бань и других объектов, оказывающих такие услуги, за исключением тех, кто оказывает их дистанционно или путем доставки.

Временное ограничение также введено на посещение крупных городских парков, выставок и музеев-заповедников.

"Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им.Горького, музеев-заповедников "Царицыно" и "Коломенское", парков "Зарядье", ПКиО "Сокольники", музея-усадьбы "Кусково", - написал Собянин.

С 28 по 5 апреля в столице будет прекращены деятельность всех общедоступных ресторанов и кафе.

"Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд", - написал Собянин.

Мэр Москвы также призвал граждан РФ из других регионов отказаться от поездок в столицу, потому что туристическая индустрия сейчас в городе приостановлена.

"Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу", - сообщил он.