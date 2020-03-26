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26.03.20 11:10
Федеральный оперштаб подтвердил первые две смерти от COVID-19 в России
"Зарегистрировано 2 летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, в Москве", - говорится в сообщении оперативного штаба.
Также сообщается, что за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 9 человек: один - в Москве, 5 - в Подмосковье и 3 - в Санкт-Петербурге.
"За весь период выписано 38 человек", - отметили в штабе.
Накануне вечером стало известно о смерти двух пожилых пациентов в Москве, у которых была пневмония и положительный тест на COVID-19.
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 182 в 18 регионах", - говорится в сообщении штаба в четверг.
Из 182 новых случаев 136 зафиксированы в Москве.
Еще семь - в Свердловской области, по пять - в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре - в Якутии, по три - в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два - в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному в Хакассии и Кемеровской области.
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах", - говорится в сообщении штаба.
По данным на вечер 25 марта в России было 658 случаев заражения коронавирусом. Из них 410 - в Москве. Таким образом, число случаев в столице в четверг увеличилось до 546.
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