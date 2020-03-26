Минстрой объяснил порядок перерасчета платежей ЖКХ из-за теплой зимы

26.03.20 11:18

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 марта. Interfax-Russia.ru - В большинстве жилых домов в России установлены общедомовые приборы учета тепла, поэтому перерасчет тарифов не потребуется, сообщил в интервью "Интерфаксу" замглавы Минстроя РФ Максим Егоров.

Ранее газета "Известия" сообщила, что коммунальные платежи будут пересчитаны в регионах из-за аномально теплой зимы. Издание отмечало, что снижение тарифов может коснуться регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам.

"Действующая система оплаты услуг за теплоснабжение предусматривает, что граждане оплачивают только реально потреблённое тепло, если в их доме установлен общедомовой прибор учета. Поэтому никакой перерасчёт в данном случае не требуется. По приборам учета за тепло сегодня рассчитываются 60% домохозяйств", - сказал Егоров.

Он добавил, что если в доме не установлен прибор учёта тепла, плата рассчитывается по нормативу.

"Однако в большинстве регионов нормативы потребления тепла занижены, поэтому у граждан не возникает оснований для перерасчета в связи с тёплой погодой зимой, поскольку фактическое потребление тепла в любом случае ниже норматива", - подчеркнул замминистра.

По его словам, проблемы все же могут возникнуть у поставщиков тепла.

"Ведь фактические объемы потребления оказались ниже заложенных при расчете тарифов. Поэтому сегодня мы решаем, как будем компенсировать такие выпадающие доходы", - заключил Егоров.

Полная версия интервью с Максимом Егоровым размещена на сайте "Интерфакс-Недвижимость".