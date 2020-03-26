Полная инвентаризация коммунальных сетей пройдет в России

26.03.20 11:22

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 марта. Interfax-Russia.ru - Минстрой России намерен провести аудит всех объектов жилищно-коммунального хозяйства в стране, сообщил в интервью "Интерфаксу" замглавы ведомства Максим Егоров.

"Важная задача сегодня - постепенное проведение технического аудита коммунальных сетей, их инвентаризации. Мы хотим знать точную и актуальную информацию об их состоянии по всей стране, в каждом муниципальном образовании", - сказал Егоров.

Он отметил, что износ всех коммунальных сетей в России на сегодня составляет в среднем 58%.

"У нас в стране должны ежегодно заменяться не менее 5% всех труб с высоким износом, в первую очередь это объекты тепло- и водоснабжения, но меняются по статистике порядка 2%. То есть у нас старение основных производственных фондов происходит значительно быстрее, чем их замена. Наша первостепенная задача - решить этот вопрос", - подчеркнул Егоров.

Он добавил, что общая протяженность коммунальных сетей в России превышает 900 тыс. км.

"Коммунальную систему можно сравнить с состоянием здоровья человека: всегда лучше вовремя предотвращать болезни, чем лечить. Профилактика и своевременная диагностика лучше ремонта и латания дыр", - заключил замминистра.

Решение о необходимости создать отдельную подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой превысил 60%, было принято в 2019 году. Сообщалось, что протяженность таких ветхих сетей теплоснабжения составляет 49,4 тыс. км, водоснабжения и водоотведения - 328,1 тыс. км.

В январе этого года Минстрой опубликовал правила предоставления субсидий на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Согласно документу, субсидия будет предоставляться как на капитальные вложения по проектам модернизации инфраструктуры, так и на компенсацию процентной ставки по кредиту, полученному на эти цели, а также компенсацию затрат концессионера или в виде льготы по налогу на имущество. Всего на эти цели Минстрой предлагал дополнительно выделить из федерального бюджета 366,2 млрд рублей.

Первый проект в рамках программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60% будет реализован в городе Орске Оренбургской области.

Полная версия интервью с Максимом Егоровым размещена на сайте "Интерфакс-Недвижимость".