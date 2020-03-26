Новую больницу под Симферополем откроют раньше срока из-за коронавируса

26.03.20 11:25

© РИА Новости. Денис Гришкин

26 марта. Interfax-Russia.ru - Многофункциональный медицинский центр имени Семашко, который строится под Симферополем, начнет работу раньше срока из-за распространения нового коронавируса, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Принято решение в исключительном порядке подготовить больницу Семашко к работе на этом направлении. У нас там большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, больница оборудована по самым современным требованиям (. . .) В режиме ЧС начинаем запуск работы", - сказал Аксенов в четверг на совещании, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

Он также уточнил, что больница ограждена, поэтому ее будет легко охранять. Этот вопрос согласован с федеральным центром, добавил глава региона.

Ранее предполагалось, что новый медцентр на 734 койки заработает в декабре 2019 года, потом срок ввода перенесли на лето 2020 года из-за задержек с поставкой оборудования.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыт до 1 мая участок российско-украинской границы на севере полуострова для въезда иностранцев, введен запрет на работу ночных клубов, кальянных, кинотеатров, бассейнов.

На полуострове под медицинским наблюдением на дому остаются больше 3 тыс. человек, на карантине в больницах - почти 90 пациентов. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у семи жителей республики, вернувшихся недавно из Франции, ОАЭ, Литвы и Бельгии. У шести из них состояние улучшается - медики отмечают положительную динамику.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 840 человек.