Три новых случая коронавируса зафиксировано в Татарстане

26.03.20 11:33

© РИА Новости. Александр Гальперин

26 марта. Interfax-Russia.ru - Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Татарстане возросло до десяти, сообщила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова журналистам в четверг.

"Все прибыли из Европы (Швейцария, Франция, Испания). В данный момент находятся на лечении - двое в республиканской инфекционной больнице в Казани, один в Набережных Челнах. Состояние у всех ближе к удовлетворительному, что значит отсутствует повышенная температура и сопровождаемые коронавирус симптомы", - уточнила она.

По ее словам, все контактировавшие с ними люди отработаны и находятся на медицинском наблюдении.

Ранее сообщалось о семи инфицированных коронавирусом в Татарстане, все случаи - завозные.

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840.