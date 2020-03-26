Мишустин: все решения по поручениям президента правительство примет в четверг

26.03.20 12:09

© РИА Новости. Алексей Дружинин

26 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство в четверг примет все необходимые решения для реализации озвученных накануне президентом РФ Владимиром Путиным мер по борьбе с коронавирусом, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Все решения, необходимые для выполнения поручений президента, мы должны принять сегодня", - сказал он на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что в числе таких первоочередных мер - снижение страховых взносов для малых и средних предприятий с 30% до 15% на сумму зарплаты выше МРОТ.

"Правительство получит право предоставить отсрочку малому и среднему бизнесу для налогов, и мы это немедленно сделаем, как только соответствующий закон будет оформлен, а также ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве", - сказал премьер.

"На период моратория приостанавливается исполнительное производство, начисление штрафов и пеней, а также будет упрощено заключение мировых соглашений по возникшим долгам", - продолжил он.

Мишустин также сообщил, что для ежемесячных выплат на детей с трех до семи лет из федерального бюджета будет дополнительно выделено 105 млрд рублей, из региональных - 31,5 млрд.

"На эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 млрд рублей, еще 31,5 млрд рублей поступит из региональных бюджетов", - сообщил Мишустин.

Он отметил, что начало получения этих выплат предполагалось в июле, но это необходимо сделать на месяц раньше.

"Президент России сказал о необходимости форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали быстрее получать ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет, чей доход не превышает прожиточный минимум по региону", - сказал Мишустин.

Он завил, что правительство РФ в четверг также рассмотрит законопроект о выплатах по больничному в размере не менее 1 МРОТ и об автоматическом продлении выплат пособий россиянам.

"Сегодня рассмотрим законопроект, который предусматривает выплаты по больничному листу не менее 1 МРОТ в месяц до конца текущего года, а также автоматическую пролонгацию выплат пособий без предоставления дополнительных документов" - сказал Мишустин.

Кроме того, сказал он, правительству необходимо оценить уровень доходов семей с детьми и найти дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить ежемесячную выплату.

"Я прошу должным образом организовать эту работу и обеспечить выполнение указа президента в полном объеме", - заявил Мишустин.

Помимо этого премьер-министр поручил Минфину в течение месяца пересмотреть все соглашения с другими государствами об избежании двойного налогообложения в части установления новой ставки налога на дивиденды, выводимые за рубеж.

"Что касается средств, которые выводятся в офшоры из нашей страны в виде дивидендных выплат, то здесь я поручаю министерству финансов в течение месяца проработать все соглашения об избежании двойного налогообложения. Налог на дивиденды при их выводе за рубеж должен взиматься по ставке не ниже 15%. В случае отказа с их стороны, рассмотреть вопрос нам будет необходимо об одностороннем выходе из этих соглашений", - сказал он на заседании правительства РФ.

Предложение ввести повышенный налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, озвучил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом.

"Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас 2/3 таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем, так называемой оптимизации, облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Тогда как граждане, даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13%, это, конечно, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%", - заявил он.

Глава государства отметил, что это потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. "Прошу правительство организовать такую работу", - сказал он.

"Если же иностранные партнеры не примут наших предложений, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны", - заявил Путин.