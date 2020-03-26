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26.03.20 11:47
Анализ на коронавирус у всех вернувшихся в РФ будут брать прямо в аэропорту
"Минтранс совместно с МИДом должны подготовить план вывоза людей из зарубежных стран и у всех вернувшихся прямо в аэропорту будет соответственно брать анализы на выявление новой коронавирусной инфекции", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Он подчеркнул, что в качестве мер для снижения риска развития ситуации по неблагоприятному сценарию в России будет вводится "ограничение внешнего притока людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции".
"С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом", - сказал премьер.
Он поручил МИД оказать этим гражданам содействие с документами и проживанием за границей. "А министерству финансов - обеспечить немедленное финансирование", - сказал Мишустин.
Глава правительства обратился и к гражданам, которые не могут вылететь в Россию. "Прошу тех граждан, кто не может вылететь, обратиться в посольства и консульства РФ и сообщить им свои контакты и необходимые данные", - сказал он.
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