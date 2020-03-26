До 750 тестов на коронавирус за сутки смогут делать в Коми

26.03.20 11:49

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Коми получит дополнительное оборудование для увеличения количества тестов на коронавирус.

Как сообщила в четверг пресс-служба главы республики Сергея Гапликова, необходимое оснащение регион получит при поддержке Минздрава республики и соседней Кировской области.

"Благодаря поддержке коллег из Кирова мы сможем проводить до 750 тестов в сутки. Первая проба уже отправлена. Теперь у нас есть мощности, которые позволяют решать эту задачу быстрее и оперативно проверять всех, кто находится в зоне риска", - цитирует Гапликова пресс-служба.

Руководитель региона в ходе заседания межведомственного штаба по противодействию распространения коронавируса также отметил, что Сосногорская швейная фабрика приступила к активному этапу производства средств индивидуальной защиты - масок и костюмов.

"До конца сегодняшнего дня нам передадут уже 10,5 тысяч защитных масок. К концу месяца - почти 2,5 тысячи костюмов будет пошито, чтобы мы могли обеспечивать ими тех, кто участвует в соответствующих мероприятиях по противодействию распространению коронавируса", - сказал глава республики.

В Коми подтверждено два случая коронавируса. В середине марта в республике также был выявлен один случай COVID-19 у мужчины, вернувшегося из Ирана. Пациент выздоровел.