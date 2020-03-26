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26.03.20 11:50
Эрмитаж проведет для итальянцев онлайн-экскурсию по парадным залам Зимнего дворца
В 12.00 в поддержку коллег из Италии сотрудники Эрмитажа проведут онлайн-экскурсию на итальянском языке по парадным залам Зимнего дворца.
"Мы хотим поддержать жителей Италии, которые сейчас переживают трудные времена. Мы не можем оказать медицинскую или финансовую помощь, но стремимся оказать моральную поддержку - скрасить это непростое время той красотой, которую может подарить Эрмитаж", - говорится в сообщении.
Вместе с заведующей научно-методическим сектором Научно-просветительного отдела Ольгой Махо зрители совершат прогулку по в парадным залам зимней резиденции российских императоров. Экскурсия будет проходить на итальянском языке.
"Так мы поделимся с нашими друзьями на Аппенинах той красотой, которую может подарить Эрмитаж. Если вы знаете итальянский язык, присоединяйтесь! Если нет - не переживайте, скоро мы повторим экскурсию на русском", - отмечают в музее.
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