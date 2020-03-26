Мишустин пригрозил штрафами гражданам и юридическим лицам за нарушение карантина

26.03.20 12:15

© РИА Новости. Виталий Белоусов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ вносит поправки в КоАП для введения санкций против физических и юридических лиц, которые будут нарушать установленные правила противодействия коронавирусу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"К сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие, и это - в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья. Именно поэтому мы вносим поправки сегодня в КоАП и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и, соответственно, юридических лиц", - заявил премьер на заседании правительства в четверг.