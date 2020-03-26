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26.03.20 12:20
Средства, сэкономленные при отмене мероприятий в РФ, пойдут на антикризисные меры
Это следует из письма Минфина главным распорядителям бюджетных средств по поводу объявленной премьер-министром приоритизации бюджетных расходов в антикризисных целях, с которым ознакомился "Интерфакс".
Минфин отмечает, что ведомства должны пересмотреть и выделить приоритетные расходы во всех видах расходов, включая национальные проекты.
В резервный фонд правительства РФ должна направляться экономия бюджетных ассигнований, которая образуется в ходе исполнения федерального бюджета, в том числе в результате проведения конкурсных процедур (изменений условий) госконтрактов на закупку товаров и оказание услуг, работ, уменьшения численности получателей выплат и пособий. Также в фонд должны направляться бюджетные ассигнования, высвободившиеся в связи с отказом от проведения в 2020 году массовых мероприятий, международных мероприятий и (или) участия РФ в международных мероприятиях, включая призовые выплаты. Помимо этого, в него будут направляться и другие, неприоритетные, расходы.
Мишустин по итогам совещания по экономическим вопросам 21 марта дал поручение Минфину и Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти до 26 марта представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях.
Позже Минфин объяснил, что проведение приоритизации расходов позволит избежать секвестра бюджета.
"В связи с эпидемиологической обстановкой в мире правительством РФ разработан и реализуется целый ряд мер поддержки населения и отраслей экономики. Поэтому нам необходимо реагировать на изменение ситуации и определить, какие мероприятия являются на данный момент приоритетными и должны быть профинансированы из федерального бюджета в первую очередь, в том числе за счет имеющихся резервов", - говорилось в сообщении министерства.
Минфин отмечал, что в пределах федерального бюджета имеются ресурсы, в том числе резервные средства, позволяющие оперативно реагировать на изменения внешней конъюнктуры.
"Проводимая федеральными органами исполнительной власти работа по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях включает в себя определение направлений расходования средств резервного фонда правительства РФ. Ежегодно в ходе исполнения бюджета образуется экономия средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты. Кроме того, часть ранее запланированных средств могла потерять актуальность, в том числе в связи с отменой отдельных мероприятий", - пояснялось в сообщении.
Такой подход, отмечало министерство, "позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета". "Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется", - подчёркивал Минфин.
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