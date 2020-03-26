Курорт "Архыз" временно закроется из-за коронавируса

26.03.20 12:26

© РИА Новости. Денис Абрамов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии временно приостановит работу в связи с пандемией коронавируса.

"Сезон катания на горнолыжных трассах курорта будет приостановлен с 28 марта по 6 апреля. Такие меры приняты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и с учетом вчерашнего обращения главы государства", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации курорта.

На курорте проводились все необходимые профилактические мероприятия, но, несмотря на это, для безопасности отхающих принято решение временно закрыть сезон катания.