Крым объявил выходные по случаю четырех религиозных праздников

26.03.20 12:32

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выходным днем 20 апреля - понедельник, который следует за Пасхой, а также еще три дня по случаю религиозных праздников.

"Объявить нерабочими праздничными днями: 20 апреля 2020 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 25 мая 2020 года - в связи с празднованием Ураза-байрама; 8 июня 2020 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 31 июля 2020 года - в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорится указе Аксенова, опубликованном на сайте правительства Крыма в четверг.

В документе отмечается, что жители региона будут отдыхать с соответствии с федеральным законом 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях" и крымским законом 2014 года "О праздниках и памятных датах в Республике Крым".

Глава Крыма объявляет религиозные праздники выходными с 2014 года.