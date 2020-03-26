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26.03.20 12:32
Крым объявил выходные по случаю четырех религиозных праздников
"Объявить нерабочими праздничными днями: 20 апреля 2020 года - в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения; 25 мая 2020 года - в связи с празднованием Ураза-байрама; 8 июня 2020 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 31 июля 2020 года - в связи с празднованием Курбан-байрама", - говорится указе Аксенова, опубликованном на сайте правительства Крыма в четверг.
В документе отмечается, что жители региона будут отдыхать с соответствии с федеральным законом 1997 года "О свободе совести и о религиозных объединениях" и крымским законом 2014 года "О праздниках и памятных датах в Республике Крым".
Глава Крыма объявляет религиозные праздники выходными с 2014 года.
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