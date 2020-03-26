Уголовное дело о беспорядках в пензенской Чемодановке направлено в суд

26.03.20 12:33

© РИА Новости. Артём Коренюк

26 марта. Interfax-Russia.ru - Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела в отношении 28 жителей Пензенской области, обвиняемых в организации массовых беспорядков в селе Чемодановка, сообщается на сайте Следственного комитета в четверг.

"По версии следствия, 13 июня 2019 года группа лиц, находясь на территории села Чемодановка, используя малозначительный повод, совершила массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами и применением предметов, представляющих опасность для окружающих",- говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в результате пострадал 21 местный житель, один из потерпевших от полученных ранений скончался. Кроме того, было повреждено несколько автомобилей.

По ходатайству следствия все фигуранты дела были заключены под стражу. Им предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Никто из обвиняемых свою вину не признал, подчеркивается в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.