В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Польза трав: томские биологи предложили использовать вайду для профилактики COVID-19
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
26.03.20 12:43

Новосибирские парламентарии и иркутские чиновники ограничили прием граждан

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
26 марта. Interfax-Russia.ru - Новосибирские парламентарии ограничивают прием граждан и сокращают количество совещаний для защиты от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

"В Законодательном собрании региона планируется временно ограничить личный прием граждан председателем и первым заместителем председателя регионального парламента, заместителями председателя, председателями комитетов и комиссий Заксобрания, а также заместителями председателей комитетов и комиссий Законодательного собрания региона, осуществляющими депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. Гражданам рекомендуется направлять обращения в письменной форме или в виде электронного документа", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется максимально сократить количество совещаний и мероприятий, проводимых в парламенте региона, будут ограничены служебные командировки и проведение публичных мероприятий.

В ближайшее время будет определено оптимальное количество и персональный состав работников аппарата Заксобрания, необходимых для присутствия на рабочем месте.

"Думаю, уже сегодня мы решим и отправим большую часть людей на неделю домой. Останутся только те люди, которые просто необходимы, но большую часть мы все-таки постараемся на неделю отпустить", - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания Андрея Шимкива.

В Иркутской области в условиях мер по профилактике коронавирусной инфекции приостанавливается личный прием

граждан чиновниками. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"На полгода будет приостановлен прием документов и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки. При этом назначенные ранее выплаты продолжат перечислять", - говорится в сообщении.

Госуслуги будут оказывать в электронной форме или по предварительной записи. Личный прием граждан на время будет прекращен.

В указе работодателям рекомендовано установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля.

"При наличии технической возможности необходимо перевести часть сотрудников на дистанционную работу или установить особый режим рабочего времени", - говорится в сообщении.

Для госслужащих, воспитывающих детей дошкольного возраста, требуется рассмотреть вопрос об установлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, говорится в указе.

Министерству экономического развития глава региона поручил проработать вопрос о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате налога на имущество организаций, транспортного налога на ближайшие шесть месяцев.

По официальным данным, в Иркутской области, по данным на четверг, не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.03.20 14:16
Приказ о комендантском часе в Москве в Минобороны РФ назвали фальшивкой
.
  26.03.20 14:00
Большой театр впервые покажет онлайн спектакли из "золотой коллекции"
.
  26.03.20 11:10
Федеральный оперштаб подтвердил первые две смерти от COVID-19 в России
.
  26.03.20 10:51
Парки, парикмахерские, рестораны и ряд магазинов закроют в Москве на неделю
.
  26.03.20 09:14
Mail.ru Group поддержит МСБ ресурсами на 1 млрд руб. для снижения последствий от COVID-19
.
  26.03.20 08:05
Рестораны, ТЦ и центральные парки закроют в Москве в нерабочую неделю
.
  25.03.20 22:28
Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в больнице в Коммунарке
.
  25.03.20 14:51
Временный запрет на проведение любых массовых мероприятий вводится в Москве
.
  25.03.20 14:14
Арест Абызова продлен до 25 июня
.
  25.03.20 13:37
Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket