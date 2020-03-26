Новосибирские парламентарии и иркутские чиновники ограничили прием граждан

26.03.20 12:43

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Новосибирские парламентарии ограничивают прием граждан и сокращают количество совещаний для защиты от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

"В Законодательном собрании региона планируется временно ограничить личный прием граждан председателем и первым заместителем председателя регионального парламента, заместителями председателя, председателями комитетов и комиссий Заксобрания, а также заместителями председателей комитетов и комиссий Законодательного собрания региона, осуществляющими депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. Гражданам рекомендуется направлять обращения в письменной форме или в виде электронного документа", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется максимально сократить количество совещаний и мероприятий, проводимых в парламенте региона, будут ограничены служебные командировки и проведение публичных мероприятий.

В ближайшее время будет определено оптимальное количество и персональный состав работников аппарата Заксобрания, необходимых для присутствия на рабочем месте.

"Думаю, уже сегодня мы решим и отправим большую часть людей на неделю домой. Останутся только те люди, которые просто необходимы, но большую часть мы все-таки постараемся на неделю отпустить", - приводятся в сообщении слова спикера Заксобрания Андрея Шимкива.

В Иркутской области в условиях мер по профилактике коронавирусной инфекции приостанавливается личный прием

граждан чиновниками. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"На полгода будет приостановлен прием документов и сведений, необходимых для предоставления мер социальной поддержки. При этом назначенные ранее выплаты продолжат перечислять", - говорится в сообщении.

Госуслуги будут оказывать в электронной форме или по предварительной записи. Личный прием граждан на время будет прекращен.

В указе работодателям рекомендовано установить нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля.

"При наличии технической возможности необходимо перевести часть сотрудников на дистанционную работу или установить особый режим рабочего времени", - говорится в сообщении.

Для госслужащих, воспитывающих детей дошкольного возраста, требуется рассмотреть вопрос об установлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, говорится в указе.

Министерству экономического развития глава региона поручил проработать вопрос о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате налога на имущество организаций, транспортного налога на ближайшие шесть месяцев.

По официальным данным, в Иркутской области, по данным на четверг, не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.