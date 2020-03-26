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26.03.20 12:46
Минобороны не подтвердило получение радиосигнала с места падения Су-27
"Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе, в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолета Су-27 не подтвердилась", - заявили в оборонном ведомстве.
Там сообщили, что поиск летчика продолжается с помощью кораблей и вертолетов на площади 350 квадратных миль.
"В операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. Разведка с воздуха непрерывно ведется экипажами четырех вертолетов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота", - сказали в Минобороны.
Там отметили, что готовы к выходу в море еще 4 корабля и спасательное судно ЧФ.
"Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными гидрометеоусловиями, характеризуемыми четырехбальным штормом при порывах ветра до 17 метров в секунду", - отметили в военном ведомстве.
Истребитель Су-27, выполнявший плановый полет, пропал вечером 25 марта в 50 км от Феодосии на юго-востоке Крыма. По предварительным данным Минобороны РФ, он упал в море. Поиски летчика продолжались всю ночь в сложных метеоусловиях.
В 5:25 мск сообщалось, что специалисты Черноморского флота зафиксировали сигнал радиобуя, предположительно, с резиновой лодки, где может находиться летчик.
Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж - один человек. Боевой радиус - 1,2 тыс. км.
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