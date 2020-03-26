Петербургский завод Nissan остановит производство до 5 апреля

26.03.20 12:47

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Завод Nissan в Санкт-Петербурге намерен т остановить производство на время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Да, мы планируем остановку производства на неделю, так как и сказал президент России. Пока только на неделю, дальше будем смотреть, все зависит от ситуации и дальнейших заявлений руководства страны", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней". Согласно документу, устанавливаются нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы.

Указ не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Открытие предприятия Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Завод выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.