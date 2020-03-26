В Кремле рассчитывают, что россияне останутся дома на выходной неделе

26.03.20 12:52

© РИА Новости. Антон Денисов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Большинство россиян "думают своей головой", заботятся о своем здоровье и не станут пользоваться объявленной в связи с коронавирусом выходной неделей и снижением цен на авиабилеты, чтобы путешествовать, считают в Кремле.

"Это не помогает, наоборот, это повышает опасность", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос об опасности объявления выходной недели на фоне снижения цен на авиабилеты в плане дальнейшего распространения коронавируса.

"Но здесь обобщенно говорить нельзя. Подавляющее большинство людей думают головой, они прислушиваются к тем разъяснениям, которые дает правительство, специалисты, медики, и они принимают меры, чтобы себя обезопасить, а не полагаются на русский "авось", тот самый, о котором говорил вчера президент Путин", - продолжил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что и глава государства в своем обращении к россиянам призвал всех оставаться дома.