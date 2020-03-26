Власти Чувашии рекомендуют самоизоляцию всем жителям старше 60 лет

26.03.20 12:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Врио главы Чувашии Олег Николаев внес в распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории республики изменения, согласно которым жители старше 60 лет должны будут находиться на карантине, сообщила пресс-служба администрации главы региона в четверг.

"Рекомендовать /.../ гражданам в возрасте старше 60 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах", - говорится в документе, опубликованном на портале органов власти Чувашии.

"Режим самоизоляции поможет лицам старшего возраста, которые находятся в особой группе риска, обезопасить себя от возможного заражения", - приводит пресс-служба слова Николаева.

При этом распоряжением руководителя региона телекоммуникационным компаниям рекомендовано не прекращать предоставлять услуги сотовой связи и подключения к интернету гражданам в возрасте старше 60 лет при нулевом или отрицательном балансе, отмечается в сообщении.

Изменения в распоряжение содержат также рекомендации приостановить деятельность кинозалов, театров, детских игровых комнат и развлекательных центров, ночных клубов и иных досуговых заведений, а также объектов физической культуры и спорта.

Предпринимателям предлагается отказаться от оказания услуг по предоставлению кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Предпринимателям и торговым сетям рекомендовано расширить возможности дистанционного заказа товаров и доставки их на дом потребителям.

Содействие органам власти в реализации мер по противодействию распространению Covid-19 будет оказывать Министерство внутренних дел по ЧР.

Врио главы региона также распорядился в первоочередном порядке обеспечивать средствами индивидуальной защиты (масками) медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими или имеющими признаки коронавируса.

"Труд медиков и остальных работников, задействованных в обходах, оказании помощи гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам, предложено поощрить", - отмечает пресс-служба.

"Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остается контролируемой, но поскольку высок риск выявления новых инфицированных, мы вынуждены пойти на дополнительные превентивные меры. Рассчитываю на понимание со стороны бизнес-сообщества. Хочу также поблагодарить всех медицинских работников, которые сегодня находятся на передовой и самоотверженно работают, чтобы не допустить широкого распространения этой болезни", - сказал Николаев.

На данный момент в Чувашии зафиксирован один случай заражения Covid-19, мужчина прибыл из Бразилии транзитом через Швейцарию в Москву. Он находится в изолированном боксе в инфекционном стационаре больницы скорой медицинской помощи, болезнь проходит в легкой форме.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции действует на территории Чувашии с 18 марта - до соответствующего распоряжения главы региона.