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26.03.20 13:17

Сибирские автоперевозчики просят о моратории на транспортный налог и снижении цен на солярку

© РИА Новости. Алексей Филиппов
26 марта. Interfax-Russia.ru - Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев направил главе государства письмо с просьбой принять ряд мер для поддержки предприятий транспортной отрасли, сообщает пресс-служба СААП.

"Для стабилизации экономической ситуации в сфере автомобильных грузоперевозок, поддержки предприятий транспортной отрасли убедительно просим на срок до 2021 года ввести мораторий на взимание транспортного налога, а также на действие системы "Платон", - говорится в письме.

В случае введения режима ЧС глава сибирских дальнобойщиков просит приостановить взыскание задолженности по банковским кредитам и лизинговым платежам.

Третьим пунктом в письме обозначено "снизить розничную цену на дизельное топливо на 25%".

В СААП входит 36 автотранспортных компаний, в основном, Западной Сибири.

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