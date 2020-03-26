ГП нашла у экс-главы Марий Эл Маркелова незаконного имущества почти на 400 млн рублей

26.03.20 13:35

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Генпрокуратура РФ подготовила новый иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, обвиняемого во взяточничестве.

"В ходе проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у Маркелова, его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества - 33 объектов недвижимости и 11 транспортных средств общей стоимостью 370 млн рублей",- сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

С учетом изложенного, Генпрокуратурой в суд направлено новое исковое заявление в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, заявили там.

При этом, напомнили в Генпрокуратуре, это не первый иск к бывшему чиновнику.

Так, суд в Нижнем Новгорода в ноябре 2019 года полностью удовлетворен иск Генпрокуратуры к Маркелову и 10 соответчикам (2 физическим и 8 юридическим лицам) о взыскании в государственную казну имущества стоимостью 2,2 млрд рублей, приобретенного чиновником в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Уголовное дело по обвинению Маркелова во взяточничестве в настоящее время рассматривается судом по существу.

Маркелов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ).

По его делу проходят глава марийской телекомпании Кожанова, обвиняемая в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также экс-министр сельского хозяйства Марий Эл Долгушева, которой инкриминируется злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, Маркелов получил через Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Следствие считает, что взятка, полученная Маркеловым, была завуалирована под гражданско-правовую сделку: Криваш фиктивно выкупил через Кожанову у жены отца экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой сельскохозяйственное предприятие "Тепличное", которое было убыточным, а в 2017 году обанкротилось.

Кривашу обвинение предъявлено заочно, поскольку он скрылся от органов следствия и находится в розыске.