Белоусов: рассматриваем форс-мажор на возврат денег за театральные билеты

26.03.20 14:02

© РИА Новости. Илья Питалев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство рассматривает возможность объявления форс-мажора на возврат денег за купленные билеты в театры и другие учреждения культуры.

"Мы рассматриваем сейчас вопрос о введении форс-мажора на возврат выручки по билетам (в театры и другие учреждения культуры). Проблема в том, что билеты проданы уже на апрель-май", - сказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.

По словам Белоусова, он уже обсудил эту тему с руководителями ряда учреждений культуры. "Эта проблема сейчас стоит очень остро, ее придется решать", - сказал первый вице-премьер.

"Это такая жесткая мера. Посоветуемся, прикинем", - пообещал Путин.