Первыми зараженными COVID-19 в Бурятии стали владелец ГК "Титан" и его супруга

26.03.20 14:27

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

26 марта. Interfax-Russia.ru - Руководитель Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев сообщил, что первыми заразившимися COVID-19 в республике стали владелец ГК "Титан" Вадим Бредний и его жена.

В четверг Ханхарев провел видеоконференцию, в ходе которой рассказал о госпитализации четы.

"Со слов заболевших, супруги прибыли в Улан-Удэ 12 марта. Бредний обратился с пневмонией в военный госпиталь 17 марта, его супруга Раиса обратилась за медпомощью 24 марта. В настоящий момент оба находятся в инфекционной больнице на лечении", - сказал Ханхареев.

По его данным, специалисты отрабатывают круг лиц из 232 человек, контактировавших с зараженными, в их числе - члены семьи, те, кто летел с ними в самолете, контактировал по работе и в здании правительства республики. У 162 человек тесты уже показали отрицательные результаты.

Также Ханхареев сообщил, что накануне была проведена дезинфекция по месту работы заразившихся, а сегодня будут обработаны их дома и прочие объекты.

"Что касается паники, торговой сети "Титан", никакой паники не должно быть. Заражение вирусом в этих торговых сетях исключено. Среди работающих в сетях Роспотребнадзор провел все необходимые исследования", - подчеркнул глава управления.

Как сообщалось, супруга главы оптово-розничной продовольственной сети "Титан" Раиса Бредний на своей странице в инстаграме попросила всех контактировавших с ней сдать анализ из-за возможного заражения от нее коронавирусной инфекцией.

На утро 26 марта в Бурятии зарегистрированы два случая заражения коронавирусной инфекцией, оба пациента госпитализированы.

Всего в стационарах республики находятся 24 человека, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу стран.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, группа компаний "Титан" - крупнейшая оптово-розничная продовольственная сеть в Бурятии, в которую входит мясоперерабатывающая фабрики "Селенга", рыбозавод "Байкал", торговый комплекс и более 30 магазинов.