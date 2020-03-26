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26.03.20 14:27
Первыми зараженными COVID-19 в Бурятии стали владелец ГК "Титан" и его супруга
В четверг Ханхарев провел видеоконференцию, в ходе которой рассказал о госпитализации четы.
"Со слов заболевших, супруги прибыли в Улан-Удэ 12 марта. Бредний обратился с пневмонией в военный госпиталь 17 марта, его супруга Раиса обратилась за медпомощью 24 марта. В настоящий момент оба находятся в инфекционной больнице на лечении", - сказал Ханхареев.
По его данным, специалисты отрабатывают круг лиц из 232 человек, контактировавших с зараженными, в их числе - члены семьи, те, кто летел с ними в самолете, контактировал по работе и в здании правительства республики. У 162 человек тесты уже показали отрицательные результаты.
Также Ханхареев сообщил, что накануне была проведена дезинфекция по месту работы заразившихся, а сегодня будут обработаны их дома и прочие объекты.
"Что касается паники, торговой сети "Титан", никакой паники не должно быть. Заражение вирусом в этих торговых сетях исключено. Среди работающих в сетях Роспотребнадзор провел все необходимые исследования", - подчеркнул глава управления.
Как сообщалось, супруга главы оптово-розничной продовольственной сети "Титан" Раиса Бредний на своей странице в инстаграме попросила всех контактировавших с ней сдать анализ из-за возможного заражения от нее коронавирусной инфекцией.
На утро 26 марта в Бурятии зарегистрированы два случая заражения коронавирусной инфекцией, оба пациента госпитализированы.
Всего в стационарах республики находятся 24 человека, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу стран.
По данным системы СПАРК-Интерфакс, группа компаний "Титан" - крупнейшая оптово-розничная продовольственная сеть в Бурятии, в которую входит мясоперерабатывающая фабрики "Селенга", рыбозавод "Байкал", торговый комплекс и более 30 магазинов.
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