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26.03.20 14:45
Путин: ответственность за доставку контрафакта при онлайн-продаже будет усилена
"Вы знаете наверняка отношение правительства к таким вопросам, к таким проблемам, соответствующие структуры правительства очень с большим подозрением отнеслись к предложению разрешить доставку лекарственных препаратов с такой системой онлайн. Но тем не менее я настоял на этом, имея в виду ситуацию, которая складывается в этой сфере", - сказал Путин на встрече с представителями малого и среднего предпринимательства.
Президент подчеркнул, что это было правильное решение, но заметил, что оно принято с "одновременным повышением ответственности за контрафакт".
"Обращаю ваше внимание на то, что эта проблема - контрафакта - при доставке онлайн она характерна, как это не покажется странным, для очень хорошо организованных рынков Западной Европы. Вот сейчас как раз одна из проблем, которая обсуждается в обществе, в некоторых развитых экономиках западных стран", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что, как только разрешили такую систему доставки, сразу же пошел контрафакт. "Я хочу воспользоваться вашим выступлением для того, чтобы подчеркнуть: ответственность за это будет повышаться - за контрафакт", - сказал Путин.
Президент напомнил, что государство пошло на то, чтобы разрешить доставку, в том числе, рецептурных лекарственных препаратов. "Вопрос в том, насколько расширять этот список. Но все-таки это должны решать специалисты", - сказал глава государства.
Кроме того, Путин согласился с тем, что необходимо лицензировать агрегаторы онлайн-продажи лекарств.
"По поводу лицензирования агрегаторов, нелицензирования, просто разрешения им работать - это точно совершенно, по этому пути надо идти. Я с вами согласен, обязательно переговорю с правительством, с председателем, с Татьяной Алексеевной Голиковой, которая этим занимается", - отметил Путин.
При этом он подчеркнул, что "правительство должно быть уверено в надежности партнеров". "Это может быть официальное лицензирование, я не знаю, но надежность партнеров должна быть обеспечена", - добавил глава государства, заметив, что это предложение заслуживает внимания.
На рост спроса на доставку медикаментов из аптек внимание президента обратил генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.
"Сейчас обсуждается активно закон, инициатива - разрешить дистанционную продажу лекарств. Но сейчас нет на данный момент агрегаторов, т.е. там могут торговать только аптеки, у которых есть лицензии, без лицензий невозможно доставлять", - сказал он.
По мнению Добродеева, лучше всего с этим вопросом справятся агрегаторы. "У нас уже есть онлайн-ресурсы, к которым больше всего привыкли пользователи, во-вторых - мы единственные, кто обладает экспертизой массовой и масштабной доставки товаров и услуг онлайн, и мы бы хотели попросить включить агрегаторов без лицензий в возможность доставки безрецептурных, а может и рецептурных медикаментов", - отметил он.
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