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26.03.20 14:49

Путин: Минфин рассчитает возможность рассрочки уплаты налогов для бизнеса

© РИА Новости. Алексей Дружинин
26 марта. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ просчитает возможность предоставить рассрочку налогоплательщикам, которые будут не в состоянии уплатить налоги по окончании предоставленной им отсрочки, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

"По-моему, логично, и мы обязательно проработаем. Здесь нужно как следует проработать с Минфином, потому что это фискальные вещи, на которые он рассчитывает, надо все посчитать, но посчитаем обязательно", - сказал он, комментируя предложение о рассрочке.

Ранее на встрече первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о запросе со стороны предпринимателей о предоставлении не отсрочки, а налоговых каникул, так как по окончании срока отсрочки им может быть не из чего погашать задолженность по налогам.

"Коллеги часто говорят, дайте нам налоговые каникулы, а не отсрочку - мы же потом не сможем заплатить (налоги - прим. ИФ). Вот я говорю совершенно ответственно, что мы посмотрим, что будет через шесть месяцев. Мы, во-первых, не знаем, сколько продлится кризис, но точно скажу, чего не будет - это мы не начнем банкротить предприятия, которые не смогут выплатить налоги через шесть месяцев. Будем смотреть - или рассрочка, или еще продлим этот период", - сказал он.

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс, подготовленными Минфином, правительство РФ наделяется правом с 1 января по 31 декабря 2020 года вводить отсрочки по уплате налогов. Так, правительство будет вправе издавать нормативные правовые акты, предусматривающие продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), сборов, страховых взносов; представления налоговых деклараций; направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Также правительство сможет выпускать нормативные акты, устанавливающие дополнительные основания, порядок и условия предоставления отсрочки уплаты налогов (страховых взносов, пеней, штрафов, процентов), условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, а также дополнительные основания списания налоговыми органами задолженности по пеням и штрафам, относящимся к недоимке, возникшей в 2020 году, и процентов.

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