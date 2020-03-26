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26.03.20 15:01
Путин надеется, что COVID-19 в РФ удастся победить раньше, чем через 3 месяца
"Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорили, что война с ним - так они войной называют - будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали", - заявил Путин в четверг на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Так он отреагировал на предположение одного из участников встречи, генерального директора ООО "Лекторий" Якова Сомова.
Сомов сообщил, что у них в настоящее время записано более 5000 лекций, которые опубликованы, около 100 курсов от астрофизики до химии. "Все это бесплатно, доступно, учатся более 300 тыс. человек. И все это до коронавируса", - сказал гендиректор "Лектория".
Он отметил, что после появления коронавирусной инфекции в России из курсов лекций были убраны платные опции.
"Меня волнует то, что будет через три-четыре месяца, потому что три-четыре месяца мы в таком формате можем продержаться, а дальше все вернется обратно. Потому что у нас очень маленький образовательный рынок, и практически все деньги находятся у государственных образовательных учреждений, и они склонны к тому, чтобы оставлять все деньги у себя, и не закупают внешние образовательные проекты", - заявил Сомов.
По его словам, он не может в течение 10 лет продать курсы по астрофизике, математике, физике, химии никому - ни школам, ни вузам.
"Через четыре месяца или, когда там закончится коронавирус, мы получим кучу бесплатных людей, у меня за неделю записалось тысяча человек на курсы по астрофизике. Это круто. Но дальше-то что? Деньги где? Мы не сможем развиваться", - сказал Сомов.
Он отметил, что у них нет возможности использовать ни инвестиционные средства, ни государственные.
Путин попросил Сомова оформить свои предложения и передать их для рассмотрения в правительство РФ.
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