Путин надеется, что COVID-19 в РФ удастся победить раньше, чем через 3 месяца

26.03.20 15:01

© РИА Новости. Алексей Дружинин

26 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин высказал надежду, что Россия может справиться с коронавирусной инфекцией раньше, чем через три месяца.

"Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорили, что война с ним - так они войной называют - будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали", - заявил Путин в четверг на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Так он отреагировал на предположение одного из участников встречи, генерального директора ООО "Лекторий" Якова Сомова.

Сомов сообщил, что у них в настоящее время записано более 5000 лекций, которые опубликованы, около 100 курсов от астрофизики до химии. "Все это бесплатно, доступно, учатся более 300 тыс. человек. И все это до коронавируса", - сказал гендиректор "Лектория".

Он отметил, что после появления коронавирусной инфекции в России из курсов лекций были убраны платные опции.

"Меня волнует то, что будет через три-четыре месяца, потому что три-четыре месяца мы в таком формате можем продержаться, а дальше все вернется обратно. Потому что у нас очень маленький образовательный рынок, и практически все деньги находятся у государственных образовательных учреждений, и они склонны к тому, чтобы оставлять все деньги у себя, и не закупают внешние образовательные проекты", - заявил Сомов.

По его словам, он не может в течение 10 лет продать курсы по астрофизике, математике, физике, химии никому - ни школам, ни вузам.

"Через четыре месяца или, когда там закончится коронавирус, мы получим кучу бесплатных людей, у меня за неделю записалось тысяча человек на курсы по астрофизике. Это круто. Но дальше-то что? Деньги где? Мы не сможем развиваться", - сказал Сомов.

Он отметил, что у них нет возможности использовать ни инвестиционные средства, ни государственные.

Путин попросил Сомова оформить свои предложения и передать их для рассмотрения в правительство РФ.