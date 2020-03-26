ФСИН: в российских колониях и СИЗО нет больных коронавирусом

26.03.20 15:03

© РИА Новости. Алексей Филиппов

26 марта. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла слухи о наличии больных коронавирусом заключенных в российских колониях и следственных изоляторах.

"В связи с попытками распространения ложной информации сообщаем, что на сегодняшний день в следственных изоляторах Москвы, как и в других учреждениях уголовно-исполнительной системы, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией нет", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Ранее в ведомстве сообщали, что в колониях и СИЗО принимаются дополнительные противоэпидемические меры по борьбе с коронавирусом.

"В соответствии с указанием руководства ФСИН, во всех учреждениях организованы медицинские посты для выявления больных с респираторными симптомами. На всех объектах УИС, в том числе в приемных, сборных отделениях, столовых, автотранспорте, камерах и отрядах проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных облучателей", - заявляли в пресс-бюро.

Там сообщали, что медработники чаще обходят камеры и осматривают содержащихся в них узников, усилен мониторинг за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями".

Также, по данным пресс-бюро, руководителям медико-санитарных частей ФСИН дано указание обеспечить в учреждениях запас противовирусных лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, средств индивидуальной защиты.