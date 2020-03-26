Школьникам из малоимущих семей в Прикамье выдадут продуктовые наборы

26.03.20 15:14

© РИА Новости. Игорь Зарембо

26 марта. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин потребовал от краевого министерства образования обеспечить учеников из малоимущих семей, перешедших на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом, продуктовыми наборами, сообщается на сайте администрации и правительства губернатора региона в четверг.

Министр образования и науки региона Раиса Кассина, чьи слова приводятся в сообщении, сообщила, что в регионе насчитывается более 90 тыс. детей из малообеспеченных семей и свыше 20 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают бесплатное питание в школах.

В настоящее время ведется разработка продуктового набора, который будет передаваться родителям учащихся.

"Выдавать продукты будут сотрудники столовых, они проверяются, у них есть медицинские книжки. Наборы будут выдаваться минимум на неделю", - отметила Кассина.

Как сообщалось, в регионе к настоящему моменту зафиксировано десять завозных случаев заражения коронавирусом. К утру четверга в крае 3030 человек находились на домашнем карантине, еще 46 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ. У всех взяты анализы на коронавирус.