Развлекательные учреждения и торговые центры закрыты на Алтае по распоряжению губернатора

26.03.20 15:17

© РИА Новости. Алексей Дружинин

26 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых и развлекательных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-центр правительства региона в четверг.

"Глава региона постановил приостановить проведение на территории Алтайского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий с очным присутствием граждан. Приостановлено оказание услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления", - говорится в сообщении.

По данным властей, жителям запрещено посещать развлекательные мероприятия, а предпринимателям - оказывать услуги в кинотеатрах, детских игровых комнатах и развлекательных центрах. Кроме того, жителям запрещено курить кальяны в ресторанах, барах и кафе.

"Органам исполнительной власти, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля, поручено приостановить до 1 мая проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - подчеркивается в пресс-релизе.

Пока в регионе нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.