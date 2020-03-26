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26.03.20 15:17
Развлекательные учреждения и торговые центры закрыты на Алтае по распоряжению губернатора
"Глава региона постановил приостановить проведение на территории Алтайского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий с очным присутствием граждан. Приостановлено оказание услуг в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления", - говорится в сообщении.
По данным властей, жителям запрещено посещать развлекательные мероприятия, а предпринимателям - оказывать услуги в кинотеатрах, детских игровых комнатах и развлекательных центрах. Кроме того, жителям запрещено курить кальяны в ресторанах, барах и кафе.
"Органам исполнительной власти, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля, поручено приостановить до 1 мая проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - подчеркивается в пресс-релизе.
Пока в регионе нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
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