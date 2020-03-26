Авиасообщение между Краснодаром и Сочи приостановят из-за коронавируса

26.03.20 15:18

© РИА Новости. Артур Лебедев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Краснодарского края приняли решение о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с 27 марта по 5 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

"На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса поручил Минтрансу проработать вопрос о закрытии авиасообщения между Краснодаром и Сочи с завтрашнего дня до 5 апреля", - написал на своей странице в социальной сети губернатор Вениамин Кондратьев.

Кроме того, власти региона планируют сократить пассажирские автобусные и железнодорожные перевозки между муниципалитетами и внутри городов. При этом утренние и вечерние рейсы, с помощью которых люди добираются на работу, будут сохранены.

"Важно обеспечить средствами индивидуальной защиты всех, кто оказывает помощь населению - врачей, работников соцслужб, волонтёров, казаков, полицейских. Для этого край закупил первую партию масок - порядка 500 тысяч. Прорабатываем возможность запуска линии по их производству в крае", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае выявлено девять заразившиеся коронавирусом.