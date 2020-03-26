Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о моратории на банкротство

26.03.20 15:34

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

26 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий его правом вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях, а именно, например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и существенном изменении курса рубля, следует из базы нижней палаты парламента.

Перечень "исключительных случаев" в проекте закона не носит закрытый характер, то есть они могут быть иными, а не только упомянутыми выше.

Такие изменения предлагается внести в действующий закон о несостоятельности (законопроект №931192-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций").

Мораторий будет вводиться актом правительства, в котором должны быть "указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц", на которые будет распространяться мораторий, говорится в проекте.

Срок действия запрета на подачу заявлений о банкротстве будет определять правительство, оно сможет его продлевать, если не отпадут обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

Заявления о несостоятельности, поданные во время действия такого моратория, будут возвращаться подателю. Не смогут направить заявления в суд и те кредиторы, которые еще до введения ограничений опубликовали обязательное уведомление о своем намерении обратиться в суд в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. "Со дня начала действия моратория сведения, содержащиеся в таком уведомлении, утрачивают силу", - говорится в законопроекте.

Кроме того, это ограничение будет временно приостанавливать обязанность руководителей компаний-потенциальных банкротов подавать в суд заявление об их несостоятельности.

В случае, если на момент введения моратория суд еще не открыл процедуру по делу, то оно будет приостановлено. Однако сам потенциальный банкрот может подать заявление о собственном банкротстве, тогда приостановленное производство по заявлению кредитора будет прекращено, а суд будет рассматривать заявление компании-должника. В этом случае он и его кредиторы, в частности, смогут договориться о мировом соглашении, которое может менять лишь сроки просроченных обязательств, остальные обязательства должны исполняться по ранее заключенным договорам.

Согласно законопроекту, во время моратория будет запрещено выделять доли в имуществе компании по требованию ее учредителя или участника в связи с выходом, а также компания-должник не сможет выкупать или приобретать размещенные акции или выплачивать действительную стоимость доли или пая. Во время действия ограничений также будет невозможна выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями или участниками.

"Не допускается обращение взыскания на заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке; приостанавливаются исполнительное производство и меры принудительного исполнения", - говорится в законопроекте.

В делах о несостоятельности, которые будут рассматриваться уже после отмены ограничений, состав и размер требований о выплате зарплаты и обязательных платежей, возникших до даты их введения и заявленные после их окончания, определяются на дату введения моратория. Если эти требования выражены в иностранной валюте, то их размер "определяется в рублях по наименьшему значению курса, установленного Центральным банком РФ на дату введения моратория либо на дату возбуждения дела о банкротстве".