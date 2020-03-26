В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Польза трав: томские биологи предложили использовать вайду для профилактики COVID-19
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
26.03.20 15:46

Роскомнадзор требует от Twitter удалить фейки о комендантском часе в Москве

© РИА Новости. Сергей Пятаков
26 марта. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор потребовал от соцсети Twitter удалить фейковую информацию о введении в Москве комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В Роскомнадзор в четверг, 26 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны РФ "О введении в городе Москве комендантского часа", размещенной в социальной сети Twitter. Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Там добавили, что после получения в среду, 25 марта, уведомления Роскомнадзора социальная сеть Facebook "удалила недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом".

В РКН уточнили, что уведомление было направлено администраторам после получения соответствующего требования из Генпрокуратуры РФ в рамках мер по противодействию распространению на территории России недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений и создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности в соответствии с законом "Об информации".

Ранее в пресс-службе Минобороны "Интерфаксу" сообщили, что информация, рассылаемая в некоторых социальных сетях, по поводу приказа о якобы введении комендантского часа в Москве, является фальшивкой. "Эта информация была опровергнута еще 18 марта. Это фейк", - сказали в военном ведомстве.

18 марта в Минобороны РФ заявили: "Распространённое в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран".

"Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе. Вооружённые силы РФ несут службу в обычном режиме", - заявили тогда в Минобороны.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.03.20 18:02
"Шереметьево" 1 апреля закрывает терминал D
.
  26.03.20 14:16
Приказ о комендантском часе в Москве в Минобороны РФ назвали фальшивкой
.
  26.03.20 14:00
Большой театр впервые покажет онлайн спектакли из "золотой коллекции"
.
  26.03.20 11:10
Федеральный оперштаб подтвердил первые две смерти от COVID-19 в России
.
  26.03.20 10:51
Парки, парикмахерские, рестораны и ряд магазинов закроют в Москве на неделю
.
  26.03.20 09:14
Mail.ru Group поддержит МСБ ресурсами на 1 млрд руб. для снижения последствий от COVID-19
.
  26.03.20 08:05
Рестораны, ТЦ и центральные парки закроют в Москве в нерабочую неделю
.
  25.03.20 22:28
Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в больнице в Коммунарке
.
  25.03.20 14:51
Временный запрет на проведение любых массовых мероприятий вводится в Москве
.
  25.03.20 14:14
Арест Абызова продлен до 25 июня


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket