Роскомнадзор требует от Twitter удалить фейки о комендантском часе в Москве

26.03.20 15:46

© РИА Новости. Сергей Пятаков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор потребовал от соцсети Twitter удалить фейковую информацию о введении в Москве комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В Роскомнадзор в четверг, 26 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны РФ "О введении в городе Москве комендантского часа", размещенной в социальной сети Twitter. Администраторам сети Роскомнадзором направлено уведомление об удалении противоправной информации", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Там добавили, что после получения в среду, 25 марта, уведомления Роскомнадзора социальная сеть Facebook "удалила недостоверную общественно значимую информацию, касающуюся количества заболевших коронавирусом".

В РКН уточнили, что уведомление было направлено администраторам после получения соответствующего требования из Генпрокуратуры РФ в рамках мер по противодействию распространению на территории России недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений и создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности в соответствии с законом "Об информации".

Ранее в пресс-службе Минобороны "Интерфаксу" сообщили, что информация, рассылаемая в некоторых социальных сетях, по поводу приказа о якобы введении комендантского часа в Москве, является фальшивкой. "Эта информация была опровергнута еще 18 марта. Это фейк", - сказали в военном ведомстве.

18 марта в Минобороны РФ заявили: "Распространённое в социальных сетях изображение якобы "приказа" Минобороны России о "введении комендантского часа" в городе Москве - грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран".

"Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе. Вооружённые силы РФ несут службу в обычном режиме", - заявили тогда в Минобороны.