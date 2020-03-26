Обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Челябинска отпустили под домашний арест

26.03.20 15:47

© РИА Новости. Евгений Одиноков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) изменил меру пресечения обвиняемому в получении взятки бывшему главе администрации Челябинска Евгению Тефтелеву с ареста на домашний арест, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе суда в четверг.

"Кассационный суд сегодня удовлетворил ходатайство адвоката Тефтелева и изменил ему меру пресечения на домашний арест до 10 апреля", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Тефтелева до 10 апреля, это решение оставила в силе апелляционная инстанция Челябинского облсуда.

Органами предварительного следствия Тефтелев обвиняется по пп."а, в" ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Тефтелев и предполагаемый сообщник, Евгений Пашков, были задержаны и взяты под арест в начале декабря 2019 года.