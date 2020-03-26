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26.03.20 15:47
Обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Челябинска отпустили под домашний арест
"Кассационный суд сегодня удовлетворил ходатайство адвоката Тефтелева и изменил ему меру пресечения на домашний арест до 10 апреля", - сказали в суде.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Тефтелева до 10 апреля, это решение оставила в силе апелляционная инстанция Челябинского облсуда.
Органами предварительного следствия Тефтелев обвиняется по пп."а, в" ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
Тефтелев и предполагаемый сообщник, Евгений Пашков, были задержаны и взяты под арест в начале декабря 2019 года.
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