Клубы, кальянные и ТЦ закрываются в Петербурге и Ленобласти

26.03.20 16:01

© РИА Новости. Алексей Даничев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Санкт-Петербурга приостанавливают до 30 апреля работу ночных клубов, развлекательных центров, кальянных, детских игровых комнат, следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного в четверг.

До 30 апреля запрещается доступ посетителей "в объекты, предназначенные для развлечения и досуга, в том числе ночные кабаре и клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры".

Кроме того, решением городского правительства запрещается "курение с использованием кальянов в местах, которые предназначены только для использования курительных принадлежностей".

С 28 марта по 5 апреля, в объявленную президентом "нерабочую неделю", в Петербурге будет приостановлена деятельность предприятий общественного питания, за исключением заказов доставки на дом, на предприятия или в номера гостиниц.

На этот же период приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключение составят аптеки, АЗС, торговые точки, продающие продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости. Кроме того, приостанавливается представление услуг, предполагающих очное присутствие физлица. В этом положении также есть исключения.

В Ленинградской области с субботы будут закрыты рестораны и другие учреждения общественного питания, торговые и фитнес-центры, кинотеатры, сообщила пресс-служба регионального правительства в четверг.

"Работать будут только аптеки, продуктовые магазины и магазины стройхозтоваров. Оставить работающими последние решено, чтобы люди, которые захотят в "длинные выходные" самостоятельно заняться дома или на даче ремонтом, могли купить необходимые материалы или инструмент", - говорится в сообщении.

Турбазы, кемпинги, гостиницы в области будут работать, но без дополнительных услуг - только обеспечивать проживание людей. Рестораны и кафе на таких базах будут закрыты для посетителей и смогут только доставлять еду в номера. Только на доставку будут работать и все остальные заведения общественного питания региона.

"Учреждения здравоохранения будут работать по обычному (даже усиленному графику)", - подчеркнули в пресс-службе.

Детские сады на время "длинных выходных" переводятся на режим работы дежурных групп - ими смогут воспользоваться родители, которые с 30 марта по 5 апреля будут работать.

В Ленинградской области по состоянию на 26 марта три подтвержденных случая COVID-19.