|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.03.20 16:01
Клубы, кальянные и ТЦ закрываются в Петербурге и Ленобласти
До 30 апреля запрещается доступ посетителей "в объекты, предназначенные для развлечения и досуга, в том числе ночные кабаре и клубы, детские игровые комнаты, развлекательные центры".
Кроме того, решением городского правительства запрещается "курение с использованием кальянов в местах, которые предназначены только для использования курительных принадлежностей".
С 28 марта по 5 апреля, в объявленную президентом "нерабочую неделю", в Петербурге будет приостановлена деятельность предприятий общественного питания, за исключением заказов доставки на дом, на предприятия или в номера гостиниц.
На этот же период приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключение составят аптеки, АЗС, торговые точки, продающие продовольственные или непродовольственные товары первой необходимости. Кроме того, приостанавливается представление услуг, предполагающих очное присутствие физлица. В этом положении также есть исключения.
В Ленинградской области с субботы будут закрыты рестораны и другие учреждения общественного питания, торговые и фитнес-центры, кинотеатры, сообщила пресс-служба регионального правительства в четверг.
"Работать будут только аптеки, продуктовые магазины и магазины стройхозтоваров. Оставить работающими последние решено, чтобы люди, которые захотят в "длинные выходные" самостоятельно заняться дома или на даче ремонтом, могли купить необходимые материалы или инструмент", - говорится в сообщении.
Турбазы, кемпинги, гостиницы в области будут работать, но без дополнительных услуг - только обеспечивать проживание людей. Рестораны и кафе на таких базах будут закрыты для посетителей и смогут только доставлять еду в номера. Только на доставку будут работать и все остальные заведения общественного питания региона.
"Учреждения здравоохранения будут работать по обычному (даже усиленному графику)", - подчеркнули в пресс-службе.
Детские сады на время "длинных выходных" переводятся на режим работы дежурных групп - ими смогут воспользоваться родители, которые с 30 марта по 5 апреля будут работать.
В Ленинградской области по состоянию на 26 марта три подтвержденных случая COVID-19.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket