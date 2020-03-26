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Объемы экспорта леса и пиломатериалов с Дальнего Востока снизились в январе-феврале из-за коронавируса

© РИА Новости. Виталий Аньков
26 марта. Interfax-Russia.ru - Экспорт круглого леса и пиломатериалов с Дальнего Востока снизился в первые месяцы 2020 года из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба полпредства ДФО.

Ситуация в лесной отрасли на Дальнем Востоке обсуждалась в Москве на совещании под председательством вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"В январе-феврале 2020 года наблюдалось снижение объемов вывоза круглого леса (сокращение на 27,4% с 558 тыс. куб. метров в январе-феврале 2019 года до 349 тыс. куб. метров в аналогичном периоде 2020 года), которое в большей степени было связано с внешнеэкономической ситуацией и действием запрета на выдачу фитосанитарных сертификатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в части экспорта продукции лесопереработки в январе-феврале 2020 года наблюдалось падение вывоза пиломатериалов на 17,9 % -с 472 тыс. куб. метров в январе-феврале 2019 года до 388 тыс. куб. метров в январе-феврале 2020 года.

Крупнейшим потребителем продукции лесопромышленного комплекса является Китай, где из-за пандемии коронавируса значительно снизилась деловая активность.

Для поддержания отрасли Минпромторг и Минвостокразвития предложили краткосрочные меры, действующие до конца 2020 года.

Так, ведомства предложили распределить дополнительную тарифную квоту в размере 2 млн куб. метров на 2020 год среди тех компаний, которые еще не получили лицензии на экспорт древесины в рамках квоты на этот год, распределение квоты только на пиловочное сырье с одновременным выведением из-под квоты балансовой древесины и установление на нее ставки пошлины 0%.

"Надо сделать так, чтобы лесной фонд давал как можно больше пользы РФ и людям, которые живут в нашей стране. Вместе с тем, мы должны учитывать изменения в экономике, которые происходят сейчас, и оказать поддержку тем лесозаготовителям, которые готовы вкладываться в глубокую переработку леса", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

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