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Минтранс предлагают компенсировать ГСЭ перевозки школьников летом в Крым

© РИА Новости. Руслан Кривобок
26 марта. Interfax-Russia.ru - Минтранс России предлагает предоставлять АО "Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) субсидии из федерального бюджета на компенсацию потерь в связи с перевозкой в поездах школьников старше 10 лет по льготному тарифу летом в Крым, разработал соответствующие правила.

Проект подготовленного профильным ведомством постановления кабмина РФ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, проходит обсуждение.

"Субсидии предоставляются организации, осуществляющей перевозку школьников с 1 июня по 31 августа текущего финансового года включительно в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий во внутригосударственном сообщении Российской Федерации со скидкой в размере 50% установленного государством тарифа на территорию республики Крым и города федерального значения Севастополь и в обратном направлении", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Субсидии предлагается предоставлять в размере потерь в доходах, возникающих в результате установления льгот по тарифам. Потери определяются как разность между доходами, которые ГСЭ мог бы получить в случае применения установленных государством тарифов, и доходами, полученными в результате предоставления льготы по тарифам.

Минтранс России подготовил проект постановления для выравнивания условий перевозки школьников летом в ж/д сообщении с Крымским полуостровом с условиями перевозки школьников по остальной территории РФ (в соответствии с постановлением кабмина от 2009 года, летом учащихся школ перевозят по РФ в поездах со скидкой в размере 50% за счет собственных средств ОАО "РЖД"), а также учитывая то, что у ГСЭ нет средств для предоставления скидки с тарифа при перевозке школьников.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" создана в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря. Компания подпала за это под санкции США: Запад не признает российский статус полуострова.

Пока в Крым курсируют составы из Москвы и Санкт-Петербурга, в апреле нынешнего года география перевозок расширится: добавятся поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров.

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