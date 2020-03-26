В Самарской области начали принудительно госпитализировать с подозрением на коронавирус

26.03.20 16:21

© РИА Новости. Павел Лисицын

26 марта. Interfax-Russia.ru - Суд удовлетворил административное исковое заявление управления Роспотребнадзора по Самарской области о принудительной госпитализации двух местных жителей с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Самарской области произошел первый прецедент, когда люди, вернувшиеся из-за рубежа, отказались от госпитализации, несмотря на требования Роспотребнадзора. В свою очередь Роспотребнадзор направил исковое заявление в суд. И суд принял решение удовлетворить требование о госпитализации. Всего в регионе два первых таких судебных решения. Оба случаи произошли в Тольятти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соблюдение 14-дневного карантина по возвращении из-за рубежа - обязательное требование.

"К тем, кто эту обязанность не соблюдает, будут применяться меры административной ответственности. К этой работе подключено ГУ МВД по Самарской области. При несоблюдении режима самоизоляции граждане, у которых нет показаний к госпитализации, будут помещены в обсерватор, то есть должны будут пройти карантин не в домашних условиях, а в условиях специально оборудованного учреждения", - говорится в пресс-релизе.

Подчеркивается, что в регионе усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы.

"Главы городов и районов должны каждый день обновлять информацию о людях, вернувшихся из-за рубежа, о том, сколько из них находятся на карантине и насколько добросовестно они соблюдают режим самоизоляции. На основе этих сведений проводятся проверки. Они будут проходить каждый день, включая выходные", - отмечается в сообщении.

Проверки тех, кто вернулся из-за рубежа и получил предписание находиться на самоизоляции, начали сотрудники полиции совместно с инспекторами Роспотребнадзора.

"В первый день рейдов в Самаре сотрудники ГИБДД выявили трех водителей, которые должны были находиться дома. Также определили четыре адреса, где отсутствовали граждане, обязанные соблюдать режим самоизоляции", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в Самарской области будут открыты три обсерватора на базе санаториев.

В четверг число зараженных коронавирусом возросло до 12 человек. Двое из заразившихся являются сотрудниками АвтоВАЗа, еще около 30 контактировавших с ними рабочих находятся на карантине.

Всего на карантине в Самарской области находятся 59 человек.