Власти Кубани приобрели 500 тыс. масок для защиты от COVID-19 врачей и полиции

26.03.20 16:21

© РИА Новости. Константин Михальчевский

26 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Краснодарского края приобретают защитные и дезинфицирующие средства для работников социальных служб, волонтеров, казаков, полиции, врачей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что закуплена первая партия масок - порядка 500 тысяч штук. Средства выделены из резервного фонда региона.

"Необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты всех, кто оказывает помощь населению - работников соцслужб, волонтеров, казаков, полиции, врачей. Завтра маски уже должны быть в крае, чтобы в субботу мы могли начать их раздавать", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба.

Замглавы региона Василий Швец отметил, что предприятия Кубани, выпускающие средства дезинфекции, в разы увеличили объем производства.

"Прорабатываем вопрос создания линии по производству масок. Планируем до 10 апреля уже провести пуско-наладочные работы. Будет выпускать 60-70 тысяч масок в сутки", - доложил Швец.

В соответствии с постановлением Роспотребнадзора с 26 марта в крае отменены все публичные массовые мероприятия. Прекратили деятельность все спортивные и детские центры, кинотеатры, музеи, ночные клубы, и фудкорты в торгово-развлекательных комплексах.

В Краснодарском крае выявлено девять случаев коронавируса. С подозрением на COVID-19 в больницы края госпитализировано 258 человек.