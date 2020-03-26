Зарплаты сотрудников учреждений культуры Подмосковья сохранят в полном объеме

26.03.20 16:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 марта. Interfax-Russia.ru - Большинство специалистов сферы культуры Московской области переведены на удаленную работу, при этом их зарплаты будут сохранены в полном объеме, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

"Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев поставил задачу сохранить зарплаты в полном объеме. Так что сотрудники учреждений культуры могут не волноваться", - приводят слова Харламовой на сайте министерства культуры.

Министр при этом отметила, что ограничительные меры, которые приняты в Подмосковье в связи с распространением коронавируса, могут сказаться на собственных доходах государственных учреждений культуры.

"Вопрос возмещения выпадающих доходов государственных учреждений находится в стадии проработки", - добавила министр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 марта подписал постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.