В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Польза трав: томские биологи предложили использовать вайду для профилактики COVID-19
   
Взаимопомощь: российские специалисты помогают итальянцам в борьбе с коронавирусом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
26.03.20 16:23

Зарплаты сотрудников учреждений культуры Подмосковья сохранят в полном объеме

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
26 марта. Interfax-Russia.ru - Большинство специалистов сферы культуры Московской области переведены на удаленную работу, при этом их зарплаты будут сохранены в полном объеме, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

"Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев поставил задачу сохранить зарплаты в полном объеме. Так что сотрудники учреждений культуры могут не волноваться", - приводят слова Харламовой на сайте министерства культуры.

Министр при этом отметила, что ограничительные меры, которые приняты в Подмосковье в связи с распространением коронавируса, могут сказаться на собственных доходах государственных учреждений культуры.

"Вопрос возмещения выпадающих доходов государственных учреждений находится в стадии проработки", - добавила министр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 12 марта подписал постановление о введении режима повышенной готовности для органов управления и сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.03.20 18:02
"Шереметьево" 1 апреля закрывает терминал D
.
  26.03.20 15:46
Роскомнадзор требует от Twitter удалить фейки о комендантском часе в Москве
.
  26.03.20 14:16
Приказ о комендантском часе в Москве в Минобороны РФ назвали фальшивкой
.
  26.03.20 14:00
Большой театр впервые покажет онлайн спектакли из "золотой коллекции"
.
  26.03.20 11:10
Федеральный оперштаб подтвердил первые две смерти от COVID-19 в России
.
  26.03.20 10:51
Парки, парикмахерские, рестораны и ряд магазинов закроют в Москве на неделю
.
  26.03.20 09:14
Mail.ru Group поддержит МСБ ресурсами на 1 млрд руб. для снижения последствий от COVID-19
.
  26.03.20 08:05
Рестораны, ТЦ и центральные парки закроют в Москве в нерабочую неделю
.
  25.03.20 22:28
Два пожилых пациента с коронавирусом скончались в больнице в Коммунарке
.
  25.03.20 14:51
Временный запрет на проведение любых массовых мероприятий вводится в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket