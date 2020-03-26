Заксобрание ЯНАО снизило налоговую нагрузку на малый бизнес

26.03.20 16:37

© РИА Новости. Михаил Климентьев

26 марта. Interfax-Russia.ru - Депутаты Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа на заседании, которое в четверг прошло в режиме видео-конференц-связи, приняли поправки в законодательство о снижении налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, сообщает пресс-служба Заксобрания.

"Это связано с убытками, которые несут предприниматели в условиях эпидемических мероприятий, связанных с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Обновленная редакция закона о поддержке малых и средних предпринимателей предполагает снижение налоговой ставки для них с 5% до 1% с 1 января по 31 декабря 2020 года.

В первую очередь помощь получат организации, оказывающие услуги в сфере образования, спорта, культуры, организации досуга и развлечений, предприятия, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, а также гостиницы.

Кроме того, предприниматели, торгующие продовольственными товарами в труднодоступных населенных пунктах округа, также смогут воспользоваться поддержкой.

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку при условии, если выручка от реализации товаров, работ или услуг, полученная от осуществления указанных видов экономической деятельности, составляет не менее 70% за прошедший налоговый период или 50% за соответствующий налоговый период в общей сумме доходов.

"В данных экономических условиях необходимо поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса. Снижение налоговой ставки для них направлено на сохранение текущей выручки, которую они получили в течение первого квартала, что позволит остаться на плаву", - отметил председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам регионального Заксобрания Виктор Казарин, слова которого приводятся в сообщении.

Предлагаемые изменения коснутся более 330 налогоплательщиков.