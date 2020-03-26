Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Астраханской области

26.03.20 16:28

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

26 марта. Interfax-Russia.ru - Тест на коронавирус жителя села Красный Яр Астраханской области, вернувшегося из Турции, показал положительный результат, сообщает Минздрав региона в официальном телеграм-канале в четверг.

"22 марта он вернулся из Турции. С 23 марта находился на самоизоляции под наблюдением врачей. Сегодня, 26 марта, из лаборатории ГНЦ "Вектор" (г. Новосибирск) было получено подтверждение о положительной реакции на тест на коронавирус ", - говорится в сообщении.

Пациент госпитализирован в областную инфекционную больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное. Родные и близкие, находившиеся в контакте, изолированы.

Всего под наблюдением амбулаторной службы Астраханской области по коронавирусу находится 562 человека, снято с учета 789 человек. За прошедшие сутки взято под наблюдение 78 человек. Всего за период эпиднеблагополучия взято под наблюдение 1 тыс. 351 человек.