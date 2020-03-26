"Арендные каникулы" вводятся в Ульяновской области в связи с коронавирусом

26.03.20 16:29

© РИА Новости. Владимир Федоренко

26 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в связи с карантинными мерами по коронавирусу подписал распоряжение о введении дополнительных мер для предприятий и предпринимателей региона.

Как сообщает пресс-служба правительства, в частности, вводится отсрочка арендных платежей, которая будут распространяться на бизнес, работающий с государственной и муниципальной собственностью.

Наряду с этой мерой в области отменены контрольно-надзорные мероприятия, разработан ряд финансовых мер.

"В складывающихся сегодня условиях для нас особенно важно сохранить объекты экономики, предприятия, каждого предпринимателя. На федеральном уровне принят ряд решений для смягчения отрицательного влияния пандемии и меры для ее нераспространения. Мы, в свою очередь, также ввели дополнительные меры поддержки экономики", - приводятся в сообщении слова Смекалина.

Он отметил, что одной из таких мер стали "кредитные каникулы" по займам региональных фондов поддержки малого и среднего бизнеса, в частности, реструктуризация и пролонгация действующих займов основных рисковых отраслей.

"Кроме того, органы регионального контроля и надзора приостановили все плановые проверочные мероприятия, в том числе уже начатые, до 1 мая 2020 года", - отметил председатель ульяновского правительства.

По информации пресс-службы, в настоящее время в регионе введен мораторий на контрольно-надзорные мероприятия бизнеса, действует рассрочка налоговых платежей для предприятий индустрии гостеприимства, а также прорабатывается механизм предоставления рассрочки по коммунальным платежам.

"Также среди принятых мер: рефинансирование существующих кредитов предпринимателей в любых банках, рассрочка действующих займов Фонда развития промышленности и рефинансирование существующих кредитов по льготным ставкам от 6% до 6,5% годовых", - говорится в сообщении.

В свою очередь, руководитель Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов сообщил, что в настоящее время готовится законопроект по предоставлению льгот по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1% на 2020 год.