Мэр Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт

26.03.20 16:29

© РИА Новости. Владимир Песня

26 марта. Interfax-Russia.ru - Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов не посещать курорт во время нерабочей недели, объявленной накануне президентом РФ с 28 марта по 5 апреля.

"Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна, и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты - сейчас жизненно важная мера", - написал градоначальник на своей странице в социальной сети.

"Просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю", - подчеркнул Копайгородский.

Он пожелал туристам наслаждаться общением с близкими и не болеть.

Ранее сообщалось, что в Сочи выявлено пятеро пациентов с коронавирусом. На Кубани закрыли целый ряд учреждений, а коммунальные предприятия перешли в онлайн-режим.