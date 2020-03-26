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ВОЗ: России не грозит "итальянский сценарий" эпидемии коронавируса

© РИА Новости. Александр Натрускин
26 марта. Interfax-Russia.ru - Во Всемирной организации здравоохранения сомневаются, что Россия может пойти по "итальянскому сценарию" коронавируса, заявила "Интерфаксу" представитель ВОЗ в РФ доктор Мелита Вуйнович.

"По всей видимости нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Вуйнович продолжила: "Надо понимать, что в Российской Федерации исторически сложилась другая система и практика здравоохранения, чем в Западной Европе, которые направлены на предупреждение/профилактику и действуют "на опережение". В России практикуется вызов врача на дом, патронаж, бесплатная в основном доступность медицинских учреждений, а также поддержка противоэпидемических мероприятий в отношении коронавируса на всех уровнях государственной власти".

В то же время в ВОЗ отмечают, что эпидемия коронавируса в России пока не достигла пика.

"Очевидно, что эпидемия в России пока находится на этапе роста, но предсказать - когда будет пик и когда эпидемия пойдет на спад пока невозможно. В Китае на это ушло несколько месяцев. Все будет зависеть от эффективности проводимых мероприятий, доступности ресурсов и, что не менее важно - понимания и поддержки всего населения", - сказала Вуйнович.

При этом у ВОЗ нет оснований утверждать, что в России занижают данные о заболевших коронавирусом или проводят недостаточно тестирований, сказала Вуйнович.

"У ВОЗ нет оснований утверждать, что данные о заболевших занижены. Российская Федерация ежедневно представляет в ВОЗ информацию о количестве заболевших и противоэпидемических мероприятиях в стране в рамках Международных медико-санитарных правил", - сказала доктор Вуйнович.

Она отметила, что "говорить о "недостаточности тестирования" тоже некорректно".

Так, доктор Вуйнович напомнила, что тот факт, что "только за один день (по состоянию на 25 марта 2020 г.) количество заболевших в России увеличилось на 163 человека, что, по сравнению с 57 заболевшими в предыдущий день, говорит об открытости и оперативности обмена информацией с ВОЗ".

Она также добавила для сравнения, что всего в России на 19 марта провели 133 тысяч тестов на коронавирус - по 8 тестов на каждые 10 тысяч человек, живущих в стране. В то же время в США и Японии - 1, Франции - 2, Израиле - 4. При этом она упомянула, что есть страны, где этот показатель гораздо выше: Италия - 25, Южная Корея - 50, Бахрейн - 104.

Что же касается готовой вакцины от коронавируса, то ожидать ее можно не ранее, чем через год. Речь о производстве препарата пока не идёт, заявила Мелита Вуйнович.

"Работа над вакциной против коронавируса проводится во многих странах, в том числе и в нескольких научных центрах в России. Этот процесс многостадийный и длительный, который включает не только синтез самого препарата, но и тщательные клинические испытания. Поэтому можно ожидать готовую вакцину не раньше, чем через год", - сказала доктор Вуйнович.

"Таким образом, речь о производстве пока не идет", - подчеркнула она.

Вуйнович добавила: "Что касается тест-систем, Российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" включен ВОЗ в глобальный реестр референс-лабораторий, обладающих возможностями для помощи в лабораторной диагностике нового коронавируса и в других странах мира".

Ранее в четверг оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране сообщил, что общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось за сутки на 182 и составляет 840.

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